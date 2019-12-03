Госадмтехнадзор Подмосковья начал спецоперацию "Снегопад"

03.12.19 14:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Госадмтехнадзор Московской области начал серию спецопераций по контролю за ходом зимней уборки в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

"В зоне пристального внимания Госадмтехнадзора находится зимняя уборка территорий и объектов во всех муниципальных образованиях Подмосковья. В первую очередь инспекторы проверяют очистку от снега и наледей пешеходных зон, дворовых территорий, улиц, проезжих частей, тропинок и тротуаров", - говорится в сообщении.

Инспекторы также будут контролировать своевременную очистку от снега и наледей кровель нежилых зданий и сооружений, содержание мест хранения снежных масс, выявлять места несанкционированного сброса снега.

Контроль ведется также путем мониторинга с помощью системы ЦУР, включающей в себя сообщения от жителей, поступающих через приложение "Добродел", а также из различных социальных сетей.

За прошедшую зиму по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области было устранено более 5,5 тысяч нарушений, в том числе: очищено 1,3 тысячи дорог и улиц, около 220 пешеходных зон, 850 тротуаров, 356 дорог в отдаленных населенных пунктов, более 3,2 тысяч парковок около социальных объектов, организована очистка и обработка от наледи 1 470-ти дворовых территорий.

По предписаниям, выданным службой было вывезено около 1,5 миллионов кубометров снега. Убрано с крыш нежилых зданий и вывезено на снегосвалки более 400 тонн снежно-ледяных масс. Выявлено и убрано 246 мест несанкционированного сброса снега, задержано 270 грузовых автомобилей, которые сбрасывали убранный снег в неустановленных местах.