Первый поезд отправился из Москвы в Петрозаводск через Петербург и Сортавалу

03.12.19 16:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Поезд из Москвы в Петрозаводск через Петербург и Сортавалу отправился в первый рейс во вторник с Ленинградского вокзала столицы, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").

"Новый маршрут позволит развивать туристический потенциал Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Поезд будет курсировать в дополнение к фирменному поезду "Карелия" Москва - Петрозаводск, который со вторника стал двухэтажным", - отметили в компании.

В РЖД сообщили, что загрузка первого рейса из Москвы составила более 70%.

Из Москвы поезд №159/160 будет отправляться ежедневно в 16:00 с Ленинградского вокзала и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10. Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14:10, поезд будет прибывать в Москву на следующие сутки в 10:16. Время в пути - около 20 часов.

Состав сформирован из плацкартных и купейных вагонов, предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и в обратном направлении - от 2 012 рублей, а в плацкартный - от 1 347 рублей.

У поезда предусмотрены промежуточные остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.

Как отметили в РЖД, приехав в город Сортавала в 6:34, пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретропоезд "Рускеальский экспресс", который доставит их до горного парка "Рускеала". А в летнее время от пристани Сортавала можно отправиться на скоростном теплоходе "Метеор" до острова Валаам. Уехать обратно в Москву со станции Сортавала можно в 20:25.