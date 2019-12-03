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03.12.19 21:51

Шесть человек пострадали из-за взрыва газа в Белгородской области

© РИА Новости. МЧС РФ
3 декабря. Interfax-Russia.ru - От взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области (находится в 30 км от Белгорода) пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

"Четверо пострадавших госпитализированы в Яковлевскую ЦРБ и двое - в ожоговый центр. В настоящее время завалы еще разбираются", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, на место происшествия выехал прокурор области. Прокуратурой организована проверка.

В пресс-службе регионального Главного управления МЧС агентству уточнили, что обрушилась внешняя стена 4-этажного дома с 1-го по 4-й этажи, частично повреждены перекрытия, на месте обрушения работают спасатели. Эвакуированы 18 человек.

Как сообщалось, информация о хлопке бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 мск.

В зону происшествия выехали психологи МЧС России. Жители дома были эвакуированы, для временного размещения подготовлен пункт временного размещения.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево в Белгородской области.

"Взрыв прогремел, когда люди возвращались с работы. В доме прописаны 23 человека. С пятью жильцами не удавалось установить связь, затем они нашлись. Но, по заверениям жильцов, под завалами остаются двое", - сказал источник.

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