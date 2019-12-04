Вырубленный лес в иркутском заказнике "Туколонь" высадят в 2021 году

04.12.19 13:45

© РИА Новости. Игорь Подгорный

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство лесного комплекса Иркутской области разработало план мероприятий по очистке и посадке леса на местах санитарных рубок в заказнике "Туколонь", по обвинению в незаконном назначении которых арестован бывший глава ведомства Сергей Шеверда.

"Для нераспространения вредителей в заказнике в 2020 году будет осуществлена очистка мест рубок, в 2021 году запроектировано искусственное возобновление лесов", - сообщил временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса региона Эдуард Филиппов в среду на заседании совета Общественной палаты Иркутской области.

Он отметил, что назначить эти мероприятия стало возможным после подтверждения следователями того, что порубочные остатки в заказнике не являются вещественными доказательствами, и запрет на их уборку не наложен.

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан 6 июня в московском аэропорту "Шереметьево" в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь".

В августе Шеверда в СИЗО написал заявление о сложении полномочий министра лесного комплекса Иркутской области по собственному желанию. Губернатор принял его отставку.

По версии следствия, в заказнике был вырублен реликтовый лес на площади около 120 га, ущерб оценивается примерно в 748 млн рублей.

В свою очередь правительство Иркутской области утверждает, что санитарные рубки в "Туколони" были организованы после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Лес в заказнике заражен стволовыми вредителями и поврежден лесными пожарами, вырубка является единственным способом очистить территорию для лесовосстановительных работ и предотвратить дальнейшее распространение очага заражения.

Также сообщалось, что в сентябре текущего года лесопатологи из Москвы, Красноярского края, Бурятии и Забайкальского края провели обследование лесов в заказнике и подтвердили необходимость санитарных рубок. По оценкам специалистов, лес в заказнике "получил очень большой ущерб", поскольку санитарные рубки там прекратили более года назад.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серого журавля, черного аиста, клоктуна.