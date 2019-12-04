Правительство РФ разрешило продажу ювелирных изделий через интернет

04.12.19 16:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ своим постановлением утвердило изменения в правила продажи товаров дистанционным способом: теперь в России можно продавать через интернет-магазины ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Как говорится в сообщении Минфина, подготовившего постановление, для продажи украшений онлайн необходимо наличие на них оттисков пробирных клейм и сертификатов для каждого драгоценного камня.

Профессиональные предпринимательские сообщества и организации неоднократно обращались в Минфин России с просьбой исключить изделия из драгоценных металлов и камней из перечня видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых через интернет-магазины была запрещена, поясняет ведомство.

Изменения направлены на повышение правовой определенности в отношении возможности дистанционной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов или сертифицированных драгоценных камней.