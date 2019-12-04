Белгородские власти обещают выделить летом жильцам разрушенного взрывом дома квартиры в новой пятиэтажке в том же поселке

04.12.19 16:37

© РИА Новости. Сергей Гунеев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Жильцам разрушенного взрывом газа дома в посёлке Яковлево Белгородской области будут предоставлены квартиры в строящемся доме в этом же населенном пункте, заявил губернатор региона Евгений Савченко.

"Сегодня у вас есть, где остановиться. Наше предложение заключается в том, чтобы дать вам равноценное по метрам квадратным жилье", - сказал Савченко на встрече с жильцами обрушившегося дома в среду.

По его словам, в июле следующего года им будут предоставлены квартиры по улице Северной, где запланировано строительство нового пятиэтажного дома.

По информации окружной администрации, на данный момент восемь квартир в разных населенных пунктах Яковлевского городского округа уже готовы принять на временное пребывание пострадавших от взрыва бытового газа.

Кроме того, Яковлевский горно-обогатительный комбинат выделит средства на приобретение утраченного имущества для потерявших квартиры жильцов.

"На приобретение Яковлевский ГОК выделит по 500 тысяч рублей на каждую квартиру", - уточняется в сообщении пресс-службы областного правительства.

Как сообщалось, подписан комиссионный акт, согласно которому дом, частично разрушенный взрывом газа во вторник, не подлежит восстановлению.

Жильцам пострадавшего дома выделена материальная помощь на текущие расходы от областного правительства. Матпомощь в размере 30 тыс. рублей получат 34 жильца пострадавшего дома.

Ранее сообщалось, что по имущественным потерям решение будет принято в среду.

Информация о взрыве бытового газа в многоквартирном доме по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 мск вторника. В результате взрыва в квартире на первом этаже жилого дома обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения. Еще шесть человек госпитализированы с травмами: четверо находятся в реанимации. Всего было эвакуировано 18 человек, среди них семеро детей.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

Яковлевский горно-обогатительный комбинат компании "Северсталь" (Яковлевский ГОК) - градообразующее предприятие на территории Яковлевского городского округа. Осуществляет добыча железной руды подземным способом на Яковлевском руднике, расположенном в поселке Яковлево.