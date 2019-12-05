Лавров напомнил странам НАТО, что безопасность является "общим достоянием"

05.12.19 16:10

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении России учитывать решение НАТО объявить космос сферой своих операций и предупредил о недопустимости попыток диктата в этой сфере.

"Что касается объявления космоса ареной натовских операций, они и киберпространство объявили в таком же качестве, это требует серьезного учёта в работе всех международных институтов, потому что мы должны следовать правилам, которые записаны в уставе ООН, что безопасность является нашим общим достоянием, и система коллективной безопасности должна опираться на принципы равноправия и суверенитета друг друга", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

"В противовес односторонним подходам и к космосу, и к киберпространству, Россия продвигает инициативы, которые объединяют, и которые не пытаются кого-то делать сувереном, диктующим правила всем остальным", - добавил он.

Министр подчеркнул, что НАТО стремится доминировать в мире, в том числе прибегая к информационной войне, пытаясь выбить из равновесия Россию и Китай.

"Думаю, что и нас, и китайцев выбить из равновесия трудно. Мы прекрасно понимаем, что происходит. У нас есть ответ на все те угрозы, которые Североатлантический альянс множит в этом мире, прямо называя Россию наряду с Китаем целью этих угроз, и знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не попадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надёжным образом обеспечена", - сказал Лавров.