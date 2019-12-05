Более 12 тысяч пострадавших от наводнения в Иркутской области приобрели новое жилье

05.12.19 16:57

© РИА Новости. Александр Натрускин

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области оплатили почти 4,5 тыс. жилищных сертификатов, выданных пострадавшим от летнего наводнения, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Более 12 тыс. человек, пострадавших от наводнения, получили выплаты по 4 тыс. 481 свидетельству (жилищному сертификату - ИФ) на сумму 13,2 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Сергея Левченко, озвучившего эти данные на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Всего жилищные сертификаты выданы 6 тыс. 816 пострадавшим семьям численностью 19 тыс. 592 человека на сумму 20 млрд рублей.

По данным на четверг, от пострадавших поступило 3 тыс. 130 заявлений на получение свидетельств на капитальный ремонт поврежденного жилья. Из них 2 тыс. 278 заявлений уже одобрены - по 1 тыс. 284 свидетельствам перечислены средства на сумму 235,4 млн рублей.

Кроме того, 1 тыс. 51 пострадавшему, делающему капремонт самостоятельно, произведено авансирование работ в размере 50% на сумму 163,5 млн рублей. По 223 свидетельствам оплата на проведение капремонта произведена в полном объеме на сумму 70,9 млн рублей.

В регионе продолжает действовать один пункт долговременного размещения пострадавших, в нем размещено 76 человек, из них фактически проживают 73 человека, в том числе 17 детей и семь инвалидов. Из этих 76 граждан 56 получили жилищные сертификаты, у одного человека - документы на выписке жилищного сертификата, 19 - не имеют право на сертификат. Сейчас прорабатывается варианты приобретения им жилья.

Всего в пострадавших районах работали 17 пунктов временного размещения, в которых проживали 1 тыс. 231 человек.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.