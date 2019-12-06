Путин: транзит газа через Украину определяется экономической целесообразностью

06.12.19 15:34

© РИА Новости. Стрингер

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом, и что Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, но вопрос заключается в экономической целесообразности.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, это ("Северный поток-2" - ИФ) чисто коммерческий проект. Правительство фактически не принимает в нем участие. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.

Путин добавил: "Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности".

Президент напомнил, что сейчас Россия ведет переговоры с украинскими партнерами в Вене, и, несмотря на то, что запросные позиции сторон трудно реализуемые, он выразил надежду, что хозяйствующие субъекты найдут приемлемые решения.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.