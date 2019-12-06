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06.12.19 16:11
Абаничев получил 15 суток по "делу 27 июля", но освобожден с учетом срока нахождения в СИЗО
"Абаничева арестовали на 15 суток за акцию 27 июля. Однако суд освободил его от наказания, засчитывая нахождение в СИЗО", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.
Накануне полиция задержала Абаничева и составила протокол по части 6 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).
5 декабря также был задержан другой бывший фигурант так называемого "дела о беспорядках" - Даниил Конон. Он был доставлен в Тверской ОВД и отпущен с обязательством о явке 6 декабря после составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).
Абаничев обвинялся по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), но 3 сентября дело в отношении него прекратили, и он был отпущен из СИЗО.
"Дело о беспорядках" в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.
В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.
После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).
В рамках дела реальные сроки от одного до пяти лет уже получили шесть человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов, Никита Чирцов. Павлу Устинову приговор был смягчен до 1 года условно в апелляционной инстанции. В пятницу 6 декабря суд приговорил к трем годам заключения условно Егора Жукова, к двум годам условно - Владимира Емельянова и к штрафу Павла Новикова.
Фомин был последним обвиняемым по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). Между тем, в настоящее время восемь фигурантов остаются под следствием по обвинению в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ): Самариддин Раджабов, Эдуард Малышевский, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Сергей Суровцев (содержатся под стражей); Александр Мыльников (под домашним арестом); Айдар Губайдулин. Губайдулин был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Студент МАИ Андрей Баршай находится на психиатрической экспертизе в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского.
Свою вину обвиняемые не признают. Их защита добивается прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.
Между тем, после серии массовых акций в защиту обвиняемых ряд задержанных - Конон, Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям.
Миняйло и Абаничев подали иски за незаконное преследование на сумму в размере 1,5 млн рублей.
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