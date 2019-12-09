ЦОДД ожидает осложнение дорожной обстановки в столице в конце декабря

09.12.19 10:14

© РИА Новости. Евгения Новоженина

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Столичных автомобилистов предупреждают об осложнении дорожной ситуации в преддверии Нового года и ограничении движения в центре Москвы в конце декабря.

"В декабре в столице традиционно наблюдается рост числа поездок - это связано с предновогодним ажиотажем. Во второй половине декабря мы увидим увеличение количества автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов. В среднем ожидается увеличение количества автомобилей, приезжающих из-за МКАД на более чем 50 тысяч",- сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

По словам собеседника агентства, в пиковые дни ожидается еще большее увеличение количества автомобилей на дорогах - до 150 тысяч дополнительных машин - это связано с увеличением курьерских доставок и повышением активности москвичей (подарки, гости).

"Также в конце декабря планируются ограничения в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях. Ухудшение погодных условий и сильные снегопады могут также сильно осложнить ситуацию", - отмечают в ЦОДД.

Помимо утренних и вечерних часов пик, утверждают в организации, загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик - 8-9 баллов.