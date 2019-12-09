WADA на 4 года отстранило РФ от участия в международных соревнованиях

09.12.19 14:03

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.

Он отмечает, что решение было принято единогласно, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику

В то же время, как отмечается в сообщении, в WADA не стали вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов на каких бы то ни было условиях в спортивных состязаниях.

В свою очередь BBC поясняет, что согласно решению WADA российские спортсмены, которые смогут доказать, что никак не связаны с допинговым скандалом, получат возможность выступать под нейтральным флагом.

Кроме того, как отмечает BBC, в соответствии с вердиктом агентства, на соревнованиях не будет исполняться гимн России. Под запрет попадет и российский флаг. Данный запрет на гимн и флаг, как подчеркивается в сообщении, коснется, в частности, Олимпиады в Токио 2020 года, а также - Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Решение WADA, как отмечает BBC, не помешает сборной РФ принять участие в чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Это связано с тем, что организатор турнира - УЕФА не фигурирует в составленном антидопинговым агентством перечне "крупнейших спортивных организаций", на которые распространяются решения WADA по борьбе против допинга.

Теперь, как ожидается, WADA направит российской стороне уведомление о своем решении.

В руководстве Российского антидопингового агентства не удивились решению исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РУСАДА на четыре года.

"Решение, конечно, не позитивное, с другой стороны - ожидаемое", - сказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая "Интерфаксу".

"За неделю до исполкома уже было понятно, что ни одна из стран не выскажет поддержки", - добавила она.

При этом она отметила, что антидопинговая культура в России за последние годы кардинально не изменилась, несмотря на заявления спортивных функционеров.

"Это еще один повод задуматься спортивному руководству, в правильном ли направлении мы движемся. Я слышу президентов федераций и экспертов, которые гордо заявляют о своей деятельности, на все ответили, а кругом одни враги, которые нападают на наших спортсменов. Это все говорит о том, что антидопинговая культура у нас не поменялась, за эти годы ничего концептуально не было сделано, кроме обновления РУСАДА, к которой нет вопросов", - сказала Пахноцкая.

Член комитета по спорту Государственной Думы Дмитрий Свищев уверен, что Москва должна обжаловать решение исполкома WADA о лишении РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, однако спортсмены должны продолжать участвовать в них.

"Однозначно обжаловать в CAS нужно", - сказал Свищев.

При этом он подчеркнул, что "нельзя лишать спортсменов права на их работу".

"Я считаю (. . .) что Россия должна ехать, члены национальной команды должны участвовать во всех международных соревнованиях, которые у них запланированы. Мы обязаны создать все условия и обеспечить правовую поддержку", - сказал собеседник агентства.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь заявил, что решение WADA отстранить Россию от спортивных соревнований является способом устранения конкуренции со стороны российских спортсменов.

"Это способ выдавливания российский конкурентов из мирового спорта", - заявил Толстой в понедельник журналистам.

Он сказал, что категорически против того, чтобы российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

"Нам необходимо восстанавливать права, надо обнулить (прежние решения в отношении российских спортсменов - ИФ), и заново проводить переговоры", - сказал Толстой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что российская сторона будет оспаривать в спортивном арбитраже в Лозанне решения ВАДА.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли российская сторона обращаться в спортивный арбитраж в Лозанне, Журова сказала: "Сто процентов, конечно. Надо бороться за спортсменов".

"Спортсмены не виноваты вообще в этой истории, которые и так оказались "полузабаненными" всё это время, то они с флагом выступают, то они с флагом не выступают, то они едут на Олимпиаду, то не едут на Олимпиаду", - заявила Журова.

Что же касается решения исполкома WADA о запрете для госслужащих посещать международные спортивные мероприятия, то он не может распространяться на чиновников во вне рабочее время, заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Вопрос посещения спортивных мероприятий для граждан нашей страны - это личное дело каждого. У человека может быть выходной, у человека может быть отпуск, свободное время", - сказал Неверов в понедельник журналистам.

Он считает, что не в компетенции WADA запретить госслужащим поехать на какие-то соревнования.

23 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса.

В релизе говорилось, что рекомендация комитета по соответствию была основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations (I&I) и независимых судебно-медицинских экспертов.

Отчеты изучены комитетом во время встречи 17 ноября. Они касались несоответствий, обнаруженных в данных, которые Московская антидопинговая лаборатория передала WADA в январе 2019 года. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российских властей на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA.

Позже комитет опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Также, согласно рекомендациям, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.

Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать вторыми после Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где россиян, вероятно, обязуют выступать без указания национальной принадлежности.

Кроме этого под вопросом может оказаться участие РФ в ряде других спортивных мероприятий.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на участии россиян в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. "Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю", - сказал Ганус "Интерфаксу".

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в WADA разъяснения по 31 пункту. 5 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее российская сторона представила WADA дополнительные разъяснения.

7 ноября Колобков заявил, что база данных не подвергалась взлому, манипуляций с данными не было, а проблема носит сугубо технический характер.