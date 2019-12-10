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10.12.19 14:30
Глава Карачаево-Черкесии запустил в соцсети открытый чат с жителями региона
"Новый чат будет работать регулярно в сториз соцсети инстаграм, куда все жители республики могут направлять интересующие их вопросы", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.
Ответы на поступившие вопросы также появляются в этой рубрике.
В первый день работы открытого чата вопросы от населения касались ряда социально-значимых тем, в том числе дорожного строительства, водоснабжения, возведения спортивных и образовательных объектов.
Кроме того, жители республики интересовались, как планирует глава КЧР отмечать Новый год, за какую футбольную команду болеет Темрезов, хватает ли ему времени заниматься спортом, говорит ли он на родном языке и какой любимый писатель руководителя субъекта.
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