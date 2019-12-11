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11.12.19 10:42
Лавров: судьбу СНВ-3 предстоит решить Вашингтону
"Этой датой является 5 февраля 2021 года, до этой даты все остается в наших руках, в руках Вашингтона. Наши предложения на столе, это я понимаю, решать теперь Вашингтону",- сказал Лавров, отвечая на вопрос, есть ли дата, после которой продлить СНВ-3 будет невозможно.
Министр заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил предложение РФ о продлении договора СНВ до конца текущего года.
"Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент РФ Владимир Путин", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что особое внимание на встрече было уделено "стратегической стабильности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения".
Лавров добавил, что тема российского вмешательства в американские выборы в ходе его встречи с Трампом не обсуждалась.
"Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В заявлении, распространенном по итогам встречи Белым домом, отмечается, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи Лавровым предостерег Москву от любых попыток вмешательства в американские президентские выборы 2020 года.
"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в выборы в США и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в сообщении администрации американского президента.
Также в Белом доме отметили, что Трамп заверил Лаврова в том, что Вашингтон поддерживает осуществление эффективного контроля над вооружениями с участием не только России, но и Китая.
"Президент Трамп также подчеркнул свою поддержку эффективного глобального контроля над вооружениями, который включает в себя не только Россию, но и Китай", - говорится в пресс-релизе администрации президента США.
Отмечается, что Трамп и Лавров также рассмотрели состояние отношений с Китаем.
"Президент подтвердил необходимость справедливой и взаимной торговли с Китаем", - добавил Белый дом.
Кроме того, американский лидер заявил о возможности активизации двусторонней торговли при условии улучшения отношений.
"Президент отметил, что в случае улучшения отношений можно добиться большего объема торговли между нашими странами", - отмечается в коммюнике канцелярии американского президента.
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