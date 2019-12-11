Бюджет-2020 Кемеровской области принят с дефицитом 9,7% расходов

11.12.19 10:51

© РИА Новости. Михаил Мордасов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Кузбасса в среду одобрило во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

Так, доходы бюджета-2020 утверждены в сумме 154,6 млрд рублей, расходы - 171,3 млрд рублей, дефицит - 16,7 млрд рублей (9,7% от расходов).

На публичных слушаниях в ноябре бюджет на следующий год предполагал 146,6 млрд рублей доходов. 159,5 млрд рублей расходов, дефицит в размере 12,9 млрд рублей (8,1% от расходов). Как сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов заксобрания Сергей Ващенко, "ключевая поправка ко второму чтению - это существенно увеличенные безвозмездные поступления из федерального бюджета, на 2020 год - это почти 8,8 млрд рублей".

Он отметил, что сумма налоговых доходов была снижена на 1 млрд рублей "за счет уменьшения плановых назначений по налогу на прибыль организаций".

Бюджет на 2021 год принят с доходами 157 млрд рублей, расходами 170 млрд рублей, дефицитом 13 млрд рублей, на 2022 год - 149,6 млрд рублей, 156,6 млрд рублей, 7 млрд рублей сообтветственно.

Ранее начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов сообщал, что формирование бюджета на 2020 год "происходит в условиях существенного падения мировых цен на уголь", в то время как угледобывающая отрасль является бюджетообразующей в Кемеровской области. "Мы это понимали, и в течение двух лет, когда у нас был профицитный бюджет, в 2017-2018 года, смогли сформировать те запасы, остатки средств, которые позволят нам аккуратно исполнить бюджет 2020 года, а также 2021-2022 годов", - заявлял он.

В 2017 году бюджет Кемеровской области был исполнен с профицитом 22,6 млрд рублей, или 16,6% от доходов, в 2018 году - 36,2 млрд рублей, или 21,5% от доходов. Бюджет на 2019 год был принят бездефицитным, с доходами и расходами по 146,3 млрд рублей.