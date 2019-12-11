31 декабря в правительстве Новосибирской области будет рабочим днем

11.12.19 11:01

© РИА Новости. Владимир Сергеев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Новосибирский губернатор Андрей Травников не возражает против объявления 31 декабря выходным или сокращенным рабочим днем в организациях и предприятиях региона, сообщает в среду пресс-служба облправительства.

"Региональным решением перенести выходной день на другую дату для всех жителей области нельзя, это исключительно федеральные полномочия. Но, учитывая хлопотливость и специфику предпраздничного дня 31 декабря, я буду приветствовать решения руководителей новосибирских организаций и предприятий, если они найдут возможность отпустить своих подчиненных домой пораньше или сделают этот день для своих коллективов нерабочим", - приводятся в сообщении слова Травникова.

"При этом правительство Новосибирской области 31 декабря будет работать в соответствии с производственным календарем всей страны", - подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, ранее главы нескольких регионов РФ объявили 31 декабря выходным днем на своих территориях.

Также 28 ноября стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня. Между тем 13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о признании 31 декабря выходным днем в этом году неуместна.

Позднее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что в этом году 31 декабря может стать выходным по решению местных властей или работодателей.