Экологическую ситуацию в Тульской области будут мониторить беспилотники

11.12.19 11:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области намерены в 2020 году создать передвижную лабораторию с использованием беспилотных аппаратов для экологического мониторинга, сообщил министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов на совещании по экологической безопасности с участием крупнейших предприятий региона.

"В областном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на передвижную лабораторию и стационарный пост мониторинга, планируется использование беспилотного летательного аппарата. Во взаимодействии с лабораторией Тульского государственного университета (ТулГУ) ведется мониторинг водных объектов и полигонов твердых бытовых отходов", - приводит пресс-служба облправительства слова Панфилова.

Губернатор Алексей Дюмин поручил уделить особое внимание вопросам экологической безопасности.

"Важно задействовать весь спектр специализированных лабораторий - как на региональном уровне, так и федеральном. Но прошу на этом не останавливаться. Нужно использовать и другие современные способы оперативного наблюдения. Работать на опережение. Везде, где это возможно, - и в воде, и в воздухе, и в недрах", - подчеркнул Дюмин.

Кроме того, специалисты и общественные организации продолжат мониторинг соблюдения требований природоохранного законодательства промышленными предприятиями области.

Ранее сообщалось, что в рамках природоохранных мероприятий к 2022 году крупные промышленные предприятия региона планируют направить порядка 6,4 млрд рублей.