Минприроды РФ усилило контроль за рубкой елок перед Новым годом

11.12.19 12:53

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Минприроды РФ поручило территориальным подразделениям Рослесхоза усилить контроль за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников.

"В преддверии новогодних праздников усилен надзор за рубкой деревьев хвойных пород. Такое поручение было дано территориальным подразделениям Рослесхоза и региональным лесным ведомствам в начале декабря. В частности, для пресечения незаконной заготовки проводятся профилактические рейды в лесах с привлечением общественных лесных инспекторов. Кроме того, совместно с органами внутренних дел увеличена кратность патрулирования лесных участков", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве уточнили, что на сегодняшний день, по данным региональных лесных ведомств, режим охраны хвойных лесов усилен в Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Томской областях.

По данным ведомства, за время зимних праздников 2018-2019 годов было незаконно срублено порядка 5 тыс. деревьев, причиненный лесам вред составил более 557 млн рублей.

По фактам, имеющим признаки уголовного преступления, в органы внутренних дел было направлено 100 материалов. На нарушителей наложен 591 административный штраф на общую сумму более 258 тыс. рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Иркутской и Томской областях.

Всего незаконные рубки новогодних деревьев были зафиксированы в 29 субъектах РФ.

В Минприроды напомнили, что незаконная вырубка одной елки, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, влечет за собой штраф: для физических лиц в размере от 3 тыс. рублей, для юридических - от 200 тыс. рублей. Если же сумма причиненного ущерба превысит 5 тыс. рублей, то материалы о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутренних дел и прокуратуры. В этом случае ответственность наступает уже уголовная.