13.12.19 13:31

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года, заявил журналистам в пятницу заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Рустам Черкесов.

"В настоящее время проектная документация готова и находится на стадии экспертизы, я уверен, что уже после Нового года начнется строительство станции во "Внуково", - сказал Черкесов.

Он подчеркнул, что новая станция будет полностью интегрирована с инфраструктурой аэропорта.

"Нам важно включить эту станцию в жизнь аэропорта, обеспечить максимальный доступ пассажиров метро к аэропорту. Фактически между станцией метро и будущим аэропортом будет простроен прямой подземный переход, который позволит в максимально короткое время дойти от вагонов к посадочным терминалам", - добавил Черкесов.

В конце ноября заммэра Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что проектирование станции метро "Внуково", интегрированной с инфраструктурой аэропорта и подходящей туда железнодорожной линией, завершится через три месяца.

"Мы запустили тоннелепроходческий комплекс в сторону Внуково, параллельно завершаем проектирование станций, а также оформляем землю под них", - говорил он.

Как сообщалось, на новом участке Калининско-Солнцевской линии протяженностью около 5,5 км будут размещены две станции - "Пыхтино" и "Внуково". В полном объеме работы планируется завершить к концу 2022 года.