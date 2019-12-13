На Куликовом поле появится историко-экологическая тропа

13.12.19 16:46

© РИА Новости. Юрий Кавер

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Музей-заповедник "Куликово поле" (Тульская область) разработал новый историко-экологический маршрут, который свяжет музеи и мемориалы комплекса, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы учреждения Любовь Котикова.

"Историко-экологическая тропа "Дорога Памяти и Единства" пройдет по полю сражения и свяжет мемориалы и музеи Куликова поля, храмы и природные объекты. Она позволит гостям Первого ратного поля страны отправиться на прогулку по полю битвы в любую погоду, пешком или на экологичном средстве передвижения - велосипеде или бричке", - рассказала Котикова.

Она отметила, что в этом году были разработаны и проложены три историко-экологических маршрута на Куликовом поле. Два из них - кольцевые, по которым прогулку по полю битвы можно совершить от Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино или нового музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом. Третий - сквозной, он ведет из одного объекта к другому.

"На всем маршруте уже организованы пункты отдыха, где путешественник может расположиться в тени и передохнуть. Вскоре в начальных точках и на всем протяжении маршрутов будут установлены информационные щиты. Туристу предложат аудиогид, также можно будет пройти по полю битвы с экскурсоводом. На привалах появятся уличные туалеты", - подчеркнула представитель музея.

Протяженность маршрутов - в среднем 9 км. Тропы на всем пути будут вымощены камнем.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) - сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.