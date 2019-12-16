ГАЗ и КАМАЗ поставят Москве автобусов на 12 млрд рублей в 2020 году

16.12.19 13:19

© РИА Новости. Илья Питалев

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Группа "ГАЗ" поставит Москве в 2020 году 328 дизельных автобусов за 5,5 млрд руб., "КАМАЗ" - 511 электробусов за 6,5 млрд руб., следует из материалов портала госзакупок.

Соответствующие договоры заключены с компаниями по итогам двух конкурсов "Мосгортранса", заявки на которые кроме них никто не подавал.

ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" поставит для "Мосгортранса" 296 городских низкопольных автобусов особо большой вместимости, 16 автобусов большой вместимости и 1 автобус особо большой вместимости с кабиной инструктора. Сумма контракта - 5,536 млрд руб., период поставки по договору - с 1 февраля по 31 мая 2020 г.

ПАО "КАМАЗ" поставит Москве 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, 25 больших автобусов с кабиной для инструктора, 23 больших автобуса с автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока (АСМПП), 1 большой автобус с кабиной инструктора с АСМПП.

Сумма контракта - 6,503 млрд руб., период поставки - с 1 июля по 30 ноября 2020 г.

Оба контракта предполагают также обучение водителей и ремонтного персонала особенностям ремонта и эксплуатации подвижного состава.

"ГАЗ" является крупнейшим поставщиком автобусов в РФ. Подразделение компании - ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" - основным производителем автобусной техники. Компания выпускает два десятка базовых моделей автобусов всех классов и назначений. Основными автобусными предприятиями являются "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево).

ПАО "КАМАЗ" впервые вышло на столичный рынок с электробусами в 2018 г. Компания уже закрыла два контракта на поставку электробусов для столицы, поставив в 2018 году первую сотню электробусов и 31 зарядную станцию. В текущем году в Москву было поставлено еще 100 электробусов и 38 зарядных станций. Производитель взял на себя обслуживание всех электробусов и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет с момента поставки.