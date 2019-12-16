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Пушкинский музей начнет тестировать продажу именных билетов

© РИА Новости. Владимир Вяткин
16 декабря. Interfax-Russia.ru - Пушкинский музей собирается для борьбы с перекупщиками перейти на именные билеты для посетителей крупных выставок.

"Мы попытаемся пойти по пути Большого театра, поскольку у нас невероятные проблемы с перекупщиками - это наглейшая публика, с которой не может справиться никто, они просто даже не скрывают ничего. И даже их выдворение заканчивается возвращением. Люди скупают билеты, а потом продают их прямо в очередях за огромные деньги, чем вызывают тоже колебания у людей, что тоже неприятно и вообще отвратительно", - сообщила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

"Поэтому на самые важные наши выставки, на которые, как мы планируем, будет очень много людей, мы хотим сделать именные билеты, точно так же, как они сделаны в Большом театре, чтобы не было возможности перекупить, а просто, когда их человек покупает онлайн, у него есть необходимость продублировать их своим паспортом", - подчеркнула она.

Как пояснила начальник отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова, продажу именных билетов планируют запустить в ГМИИ в тестовом режиме в первом квартале 2020 года.

По ее оценке, основную проблему представляет "продажа вживую".

"Есть функционал по именным билетам, он у нас тоже появится, и в принципе, мы запланировали на первый квартал попробовать в тестовом режиме именные билеты. Там есть много вопросов, связанных с оборудованием касс. Вэб-билеты продавать не сложно, а вот кассы сейчас не могут вводить фамилию при продаже билетов. То есть там есть над чем подумать", - сказала Жучкова.

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