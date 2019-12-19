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19.12.19 21:04

ЦОС ФСБ: сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке

© РИА Новости. Евгений Биятов
19 декабря. Interfax-Russia.ru - Один сотрудник Федеральной службы безопасности погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным вечером в четверг в районе Лубянки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОС ФСБ.

"Один сотрудник ФСБ погиб", - сказал собеседник агентства.

Также в ЦОС ФСБ опровергли информацию, что стрелявших было трое.

"Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один", - сказали "Интерфаксу" в спецслужбе.

Кроме того, по данным ФСБ, проникновения стрелявшего в здание на Лубянке не было.

Минздраве РФ "Интерфаксу" рассказали, что медицинскую помощь после стрельбы в центре Москвы получают пятеро пострадавших.

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в Минздраве.

Ранее в в Минздраве сообщали, что "крайне тяжелые ранения" в результате стрельбы получили два сотрудника спецслужбы.

"Двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения", - сказал собеседник "Интерфакса".

Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что "проводятся все необходимые следственные действия".

Как сообщалось, инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.

Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.

ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

Президент Владимир Путин проинформирован о происшествии в центре Москвы, на Большой Лубянке, где неизвестный открыл стрельбу.

"Президенту доложено", - подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение в районе Лубянской площади.

Как передает корреспондент "Интерфакса", после того, как несколько десятков автомобилей, оказавшихся в многочасовой пробке в районе Лубянской площади, смогли проехать в сторону центра, площадь, а также улицы Большая и Малая Лубянка опять перекрыли для движения личного и общественного транспорта.

Часть выходов из метро "Лубянка" также перекрыта.

К комплексу зданий ФСБ на Лубянской площади один за одним следуют автомобили Следственного комитета.

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