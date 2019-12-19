|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.12.19 21:04
ЦОС ФСБ: сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке
"Один сотрудник ФСБ погиб", - сказал собеседник агентства.
Также в ЦОС ФСБ опровергли информацию, что стрелявших было трое.
"Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один", - сказали "Интерфаксу" в спецслужбе.
Кроме того, по данным ФСБ, проникновения стрелявшего в здание на Лубянке не было.
Минздраве РФ "Интерфаксу" рассказали, что медицинскую помощь после стрельбы в центре Москвы получают пятеро пострадавших.
"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в Минздраве.
Ранее в в Минздраве сообщали, что "крайне тяжелые ранения" в результате стрельбы получили два сотрудника спецслужбы.
"Двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения", - сказал собеседник "Интерфакса".
Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.
"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".
Она отметила, что "проводятся все необходимые следственные действия".
Как сообщалось, инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.
Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.
ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.
Президент Владимир Путин проинформирован о происшествии в центре Москвы, на Большой Лубянке, где неизвестный открыл стрельбу.
"Президенту доложено", - подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение в районе Лубянской площади.
Как передает корреспондент "Интерфакса", после того, как несколько десятков автомобилей, оказавшихся в многочасовой пробке в районе Лубянской площади, смогли проехать в сторону центра, площадь, а также улицы Большая и Малая Лубянка опять перекрыли для движения личного и общественного транспорта.
Часть выходов из метро "Лубянка" также перекрыта.
К комплексу зданий ФСБ на Лубянской площади один за одним следуют автомобили Следственного комитета.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket