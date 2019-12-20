Миноритарии "Распадской" подали жалобу в ЦБ

20.12.19 08:38

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Миноритарные акционеры ПАО "Распадская" (входит в группу Evraz), которые уже долгое время проявляют недовольство политикой компании, подали жалобу в Банк России.

Миноритарии недовольны, что компания работает только в интересах основного акционера. Так, по их мнению, контролирующий акционер получает денежные средства за счет общества любыми способами, кроме дивидендов, пишет газета "Ведомости", которая ознакомилась с копией документа. "Распадская" не обеспечивает положительную динамику дивидендных выплат, хотя чистая прибыть компании растет с 2016 г. Это разрушает акционерную стоимость и приводит к недооцененности акций компании, пишет газета.

Жалобу подали Леонид Деспотули (возглавлял департамент инвестиционных услуг и андеррайтинга Связь-банка, сейчас - частный инвестор) и Сергей Попов (управляющий директор инвесткомпании NZT Rusfond). Всего было собрано 185 подписей, это примерно 2% компании.

Свои претензии миноритарии озвучивали еще во время телефонной конференции "Распадской" в конце лета, когда компания объявила о намерении выплатить первые с 2011 года дивиденды. Совет директоров угольной компании рекомендовал по итогам I полугодия направить на дивиденды в общей сложности около $26 млн (2,5 рубля на акцию), что соответствует минимальным выплатам в рамках утвержденной весной этого года новой дивидендной политики.

Такой размер дивидендов вызвал недовольство миноритариев, которые на протяжении всей телефонной конференции просили гендиректора "Распадской" Сергея Степанова объяснить, почему компания не распределяет имеющиеся у нее свободные деньги. Тогда же поднимался вопрос предоставления внутригрупповых займов с использованием дочерних обществ "Распадской" и дочерних обществ Evraz. Такую схему участники конференции назвали "нерыночной".

ПАО "Распадская" входит в "Распадскую угольную компанию" группы Evraz, которая объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", "МУК-96", обогатительную фабрику и инфраструктурные предприятия. Evraz принадлежит около 88% "Распадской".