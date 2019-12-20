Первый Музей подземной архитектуры может появиться в России

20.12.19 16:55

© РИА Новости. Александр Гальперин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Министр культуры Владимир Мединский поддержал идею диггеров о создании в Москве первого в стране Музея подземной архитектуры в старинном коллекторе реки Неглинка.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, московские диггеры Даниил Давыдов и Ольга Сторчак в ходе приема граждан обратились к главе ведомства за помощью в создании такого музея.

Неглинка - первая речка, которая была убрана в подземный коллектор в XIX веке. В 1880-х годах в коллекторе побывал писатель Владимир Гиляровский, который описал его в одной из заметок, напомнил диггер.

"В ХХ веке Неглинку пускают уже по современному руслу, а коллектор остается незадействованным, там нет воды", - сказал Давыдов.

По его словам, этот первоначальный участок коллектора Неглинки под Цветным бульваром сохранился, а его общая протяженность составляет 604 метра. Там сохранился белый камень и кирпичный свод.

Данилов отметил, что во многих городах Европы есть музеи подземной инженерии: в Париже, Антверпене, Вене и Праге. "Мы предлагаем создать подобный и у нас. Мы несколько лет пытаемся довести до сведения руководящих органов города, что это уникальный участок, в котором можно было бы создать музей "Подземная Неглинка", - сказал он, напомнив, что этот коллектор числится на балансе департамента городского имущества Москвы.

Мединский поддержал идею, добавив, что направит соответствующие письма в правительство Москвы.

"Очень хорошая идея, я обязательно напишу письмо и лично позвоню. Может быть, руководству Москвы эта инициатива понравится, тем более, что есть инициативная группа, готовая это все организовать, есть дизайн-проект музея", - сказал министр.

В ходе приема граждан в правительстве РФ обсуждались также вопросы культурного наследия Выборга, развитие культуры на селе, российско-финские отношения в области культуры, формирование частных художественных коллекций.