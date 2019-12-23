На МЦД усилили борьбу с незаконными торговцами

23.12.19 14:42

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 декабря. Interfax-Russia.ru - На Московских центральных диаметрах (МЦД) по просьбам пассажиров усилили борьбу с незаконной торговлей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в понедельник.

"На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" усилили борьбу с незаконными торговцами на железнодорожных платформах, в помещениях остановочных пунктов и в поездах",- отмечают в департаменте.

По словам собеседника агентства, борьба с незаконной торговлей была усилена по просьбам пассажиров.

"Жалобы и обращения пассажиров передаются сотрудникам Управления на транспорте МВД России по ЦФО, они выезжают на конкретные станции и маршруты, выявляют места незаконной торговли, фиксируют нарушения на месте", - сказали в пресс-службе.

Чаще всего незаконные торговцы предлагают продукты питания, фрукты и овощи, канцелярские принадлежности и книги, предметы бытовой химии и так далее, сообщили в департаменте.

"Покупая продукцию у этих граждан, пассажиры подвергают себя риску возникновения острых кишечных инфекций, пищевых и иных видов отравлений. Неизвестны условия производства, хранения, срока годности реализуемой продукции, кроме того, неизвестно состояние здоровья торгующих. Нелегальная торговля также нарушает комфортность поездки в общественном транспорте",- считают в департаменте транспорта.

В пресс-службе также сообщили, что всего со дня запуска диаметров было привлечено к ответственности в виде штрафа более 50 незаконных торговцев.