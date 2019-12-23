Снега в Москве не обещают как минимум до конца недели

23.12.19 16:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Появления снежного покрова в Московском регионе не прогнозируется до 29 декабря включительно, сообщил "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца недели снега не видно, и ничего с этим не сделаешь", - сказал он агентству в понедельник.

По словам метеоролога, в настоящий момент в столице аномально высокая температура: +6-8 градусов, что более характерно для октября или начала апреля. Похолодание в ближайшие дни прогнозируется, но существенным оно не будет.

Во вторник в мегаполисе еще до +6 тепла, в среду +2-4, ночью возможен небольшой "минус" (до -2). Такой характер погоды сохранится до конца рабочей недели с небольшим снижением температуры к выходным. Метеоусловия не позволят образоваться снежному покрову.

Ранее Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что первые оценочные расчеты Гидрометцентра позволяют надеяться на то, что в новогоднюю ночь в Москве все-таки будет небольшой "минус". Метеоролог подчеркнул, что эта информация носит предварительный характер, а прогноз будет выпущен в четверг.