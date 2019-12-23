Институт развития интернета проведет конкурс грантов по поддержке проектов для молодежи

23.12.19 16:51

© РИА Новости. Максим Блинов

23 декабря. Interfax-Russia.ru - В первом квартале 2020 года на площадке Института развития интернета (ИРИ) стартует государственный конкурс, ориентированный на поддержку интернет-проектов для молодежи, об этом на презентации конкурса рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"При основании конкурса мы опирались на опыт двух фондов. Во-первых, Фонда кино: я говорю о ситуации на рынке российского кино, когда государство не выдает заказ, а софинансирует проекты, и это оказывается той дополнительной помощью, которой не хватает проектам", - сказал Кириенко.

"Второе - опыт Фонда президентских грантов. Есть закрытое голосование экспертов - они не знают, чью заявку оценивают, получают ее в обезличенном виде. У наблюдательного совета Фонда президентских грантов нет права принимать решение, кому дать, кому не дать, он лишь устанавливает правила, по которым происходит оценка, а решение формирует профессиональное жюри", - Кириенко.

Он отметил, что у ИРИ сформирован "очень представительный состав" наблюдательного совета, который будет определять правила и критерии конкурса, а "остальное отдадут профессиональному сообществу". Среди партнеров и инвесторов конкурса - "Яндекс" и Mail.ru group.

Гендиректор ИРИ Антон Ключкин рассказал, что конкурс предусматривает пять направлений: видеоконтент, контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), спецпроекты в Интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. "Важно, что на игры деньги раньше никогда не выделялись", - подчеркнул Ключкин.

По его словам, для конкурса на 2020 год предложены тематические линии: "Живая память" (о ветеранах), "Мы вместе" (о многообразии культур), "Делай добро" (волонтерство), "Гордимся" (успехи в культуре, спорте, бизнесе), "Действуй" (образовательные конкурсы и форумы).

В ИРИ также сообщили, что в конкурсе смогут принять участие как существующие компании с новыми проектами, так и компании, которые имеют пока только концепцию и бизнес-план.

Конкурс пройдет в три волны, первая стартует 20 января, остальные, ориентировочно, в апреле и октябре. Фонд - 3 млрд рублей. Заявку можно подать на сайте ИРИ.