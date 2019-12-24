Тульская область выделит 100 млн руб. на обновление автопарка "скорой медпомощи"

24.12.19 18:09

© РИА Новости. Максим Блинов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области в нынешнем году передали более 50 автомобилей "скорой помощи" региональному центру медицины катастроф, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Эрк при передаче партии машин медучреждению во вторник.

"В этом году автопарк Центра медицины катастроф пополнится более чем 50 новыми автомобилями. Это уникальный для области опыт, с 2016 года автопарк практически не обновлялся. И мы не собираемся снижать темпы - в 2020 году на закупку автомобилей "скорой помощи" в региональном бюджете предусмотрено более 100 млн рублей", - приводит пресс-служба облправительства слова Эрка.

Всего в предновогоднюю неделю на подстанции передадут 39 автомобилей, закупленных за счет федерального бюджета. Еще 12 "скорых" приобретено за счет регионального бюджета. Они выйдут на линию после праздников.

Также Центр медицины катастроф получил от социальных партнеров пять реанимационных автомобилей, укомплектованных всем необходимым медицинским оборудованием.

"Каждый район в этом году получит новый автомобиль. По три новых "скорых" получат Алексинский, Киреевский, Щекинский и Узловский районы. На шесть подстанций Тулы в общей сложности будет передано 16 автомобилей", - отметила и.о. главного врача Центра медицины катастроф Наталья Полякова.

Все машины дополнительно оснащены видеорегистраторами и блоками ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать нахождение автомобиля в режиме реального времени.