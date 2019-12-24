Полсотни новых школьных автобусов поступили в Ингушетиюм

24.12.19 18:15

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Автопарк школьных автобусов Ингушетии пополнился новыми автобусами, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг " в управлении пресс-службы главы и правительства региона во вторник.

"Всего Ингушетия получила 50 школьных автобусов российского производства. Ключи от 29 автомобилей марки "ГАЗ" на 12 мест и 21 микроавтобуса "УАЗ" вместимостью до 20 человек из рук главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова получили руководители общеобразовательных учреждений, наиболее нуждавшихся в обновлении транспорта". - сказал сотрудник управления.

По его словам, новую технику получили сунженская школа-интернат, центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и республиканский центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Церемония прошла на площади Алания в Магасе. Руководитель Ингушетии в ходе выступления подчеркнул, что для региональных властей обеспечение образовательных учреждений качественной материально-технической базой входит в число приоритетов, и это всегда находит поддержку федерального центра.

"Трудно переоценить важность этого события. Мы знаем, что до сих пор немало наших детей в любую погоду добирается до школ пешком за несколько километров, притом не всегда по асфальтированному тротуару. Остро эта проблема стоит перед сельскими школьниками практически всех районов республики", - процитировал агентству Калиматова сотрудник пресс-службы.

По данным пресс-службы, все автомобили оснащены необходимым оборудованием, включая устройства для ограничения скоростного режима, навигационную систему ГЛОНАСС.

Правительством России уже было передано Ингушетии 24 микроавтобуса для школ в начале 2018 года, еще 28 единиц техники поступили в начале текущего года.