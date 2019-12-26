Верховный суд РФ утвердил решение о ликвидации движения "За права человека"

26.12.19 17:48

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Верховный суд России поставил точку в ликвидации движения "За права человека", признав законным соответствующее решение первой инстанции.

"Решение Верховного суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья.

Таким образом, решение о ликвидации движения вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

В свою очередь правозащитник Лев Пономарев будет просить помощи у Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, а также подаст кассационную жалобу в связи с ликвидацией своего движения "За права человека".

"Если я проиграю сегодня процесс, я буду обращаться к Москальковой, а также обращаться в кассацию", - сказал он на заседании в Верховном суде, где рассматривалась жалоба на ликвидацию организации.

Пономарев обратил внимание суда, что сам он лично и движение "За права человека" являются экспертами крупных правозащитных институтов в стране - СПЧ и уполномоченного по защите прав человека.

После заседания, когда ВС подтвердил ликвидацию движения, правозащитник сказал "Интерфаксу", что также будет обращаться и в Европейский суд по правам человека.

Говоря о решении суда, Пономарев назвал его ожидаемым. При этом он отметил, что ликвидация движения "по искусственно созданным обстоятельствам", имеет опасный прецедент, - "это шаг к ликвидации других правозащитных организаций".

1 ноября Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал основанное правозащитником Львом Пономаревым движение "За права человека".

Поводом для подачи ведомством иска стала проведенная в начале 2019 году Минюстом внеплановая проверка, которая установила, что "движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства Российской Федерации и своего устава".

Согласно исковому заявлению, движению неоднократно вносились представления с требованием устранить нарушения, однако этого не было сделано. Ряд нарушений, по мнению Минюста, носит неустранимый характер.

Претензии ведомства составили 13 пунктов, однако грубыми и неустранимыми Верховный суд признал только шесть.

В ходе заседания в четверг представители Минюста настаивали на законности и обоснованности решения первой инстанции Верховного суда. Кроме того, представители ведомства подчеркнули, что со стороны Минюста ни в коей мере не были нарушены права движения.

Движение "За права человека", одна из крупнейших российских неправительственных организаций, было основано 20 ноября 1997 года. Возглавляет движение ветеран российского правозащитного сообщества Лев Пономарев (родился в 1941 году) - один из основателей общества "Мемориал", которое занимается вопросами увековечения памяти жертв советских репрессий.

В феврале 2019 года Минюст РФ внес "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.