|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.19 17:48
Верховный суд РФ утвердил решение о ликвидации движения "За права человека"
"Решение Верховного суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья.
Таким образом, решение о ликвидации движения вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.
В свою очередь правозащитник Лев Пономарев будет просить помощи у Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, а также подаст кассационную жалобу в связи с ликвидацией своего движения "За права человека".
"Если я проиграю сегодня процесс, я буду обращаться к Москальковой, а также обращаться в кассацию", - сказал он на заседании в Верховном суде, где рассматривалась жалоба на ликвидацию организации.
Пономарев обратил внимание суда, что сам он лично и движение "За права человека" являются экспертами крупных правозащитных институтов в стране - СПЧ и уполномоченного по защите прав человека.
После заседания, когда ВС подтвердил ликвидацию движения, правозащитник сказал "Интерфаксу", что также будет обращаться и в Европейский суд по правам человека.
Говоря о решении суда, Пономарев назвал его ожидаемым. При этом он отметил, что ликвидация движения "по искусственно созданным обстоятельствам", имеет опасный прецедент, - "это шаг к ликвидации других правозащитных организаций".
1 ноября Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал основанное правозащитником Львом Пономаревым движение "За права человека".
Поводом для подачи ведомством иска стала проведенная в начале 2019 году Минюстом внеплановая проверка, которая установила, что "движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства Российской Федерации и своего устава".
Согласно исковому заявлению, движению неоднократно вносились представления с требованием устранить нарушения, однако этого не было сделано. Ряд нарушений, по мнению Минюста, носит неустранимый характер.
Претензии ведомства составили 13 пунктов, однако грубыми и неустранимыми Верховный суд признал только шесть.
В ходе заседания в четверг представители Минюста настаивали на законности и обоснованности решения первой инстанции Верховного суда. Кроме того, представители ведомства подчеркнули, что со стороны Минюста ни в коей мере не были нарушены права движения.
Движение "За права человека", одна из крупнейших российских неправительственных организаций, было основано 20 ноября 1997 года. Возглавляет движение ветеран российского правозащитного сообщества Лев Пономарев (родился в 1941 году) - один из основателей общества "Мемориал", которое занимается вопросами увековечения памяти жертв советских репрессий.
В феврале 2019 года Минюст РФ внес "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket