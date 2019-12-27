Собянин: инвестиции в московскую экономику приблизились к 3 трлн рублей

27.12.19 13:30

© РИА Новости. Максим Блинов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Уходящий год был крайне удачным для Москвы, инвестиции в столичную экономику приближаются к такой астрономической сумме в 3 трлн рублей, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Я бы сказал, наверное, самый удачный за последние пять, а то и десять лет. Много говорим о кризисе, проблемах, но большинство показателей экономики Москвы позитивны", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, инвестиции в московскую экономику в 2019 году выросли, по предварительной оценке, на 11%.

"И вплотную приближаются (инвестиции - ИФ) к такой астрономической сумме в 3 трлн рублей. Это инвестиции в недвижимость, оборудование, технику, программное обеспечение. То есть это не какие-то мифические вложения в чьи-то акции, а реальные вложения", - добавил Собянин.