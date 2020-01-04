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04.01.20 13:19
К весне в новой Москве построят тепличный корпус площадью в три футбольных поля
"В первом квартале этого года планируется ввести в эксплуатацию тепличный и рассадный комплексы общей площадью почти 30 тыс. кв. метров. Сейчас строительно-монтажные работы идут активно, подводятся инженерные коммуникации, монтируется соответствующее оборудование", - сказал Жидкин.
Он отметил, что в настоящее время уделяется приоритетное внимание созданию новых рабочих мест на присоединенных территориях.
"За семь с половиной лет в ТиНАО появилось уже порядка 140 тысяч рабочих мест. Это весомый результат, если учесть, что до присоединения этих территорий к Москве здесь было всего чуть более 80 тысяч рабочих мест", - подчеркнул глава департамента.
Жидкин напомнил, что в перспективе к 2035 году число рабочих мест в ТиНАО должно достигнуть 1 млн.
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