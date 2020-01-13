Самыми активными по программе реновации стали пять районов столицы

13.01.20 11:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 января. Interfax-Russia.ru - Пять столичных районов стали самыми активными в реализации программы реновации, подсчитали в департаменте горимущества.

"По программе реновации в 2019 году мы можем выделить пять районов Москвы, в которых активнее всего проходит переселение. Ими стали Пресненский и Бескудниковский районы, а также Котловка, Южное Медведково и Проспект Вернадского. В общей сложности в них переселяется 10720 человек, 6058 из которых уже заключили договоры с городом", - сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Как уточнил в свою очередь руководитель департамента Максим Гаман, Бескудниковский район является лидером по числу переселяющихся жителей.

"В процессе переселения по программе реновации находится 4195 человек, из них уже 2630 - стали правообладателями жилья. Жильцы переезжают из 17 пятиэтажных домов в 8 новостроек", - отметил он.

На втором месте находится Пресненский район - в нем в настоящее время на стадии переезда находится 2645 человек. На третьем месте находится район Проспект Вернадского, в котором переселяется 2510 человек.

Всего в рамках программы реновации в настоящее время переселяются жильцы 128 домов в 24 районах Москвы. Семьи переезжают в 49 домов-новостроек.

Столичная программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

Как сообщалось, в 2020 году в рамках программы планируется сдать 65 жилых домов площадью 703 тыс. кв.м более чем на 12 тыс. квартир.