Пересмотрев историю: Варшава отказалась праздновать свое освобождение от фашистов
  
Прямо в реку: прокуратура уличила иркутский "Водоканал" в загрязнении Ангары
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.01.20 14:23

Треть россиян выступает против длинных новогодних "каникул"

© РИА Новости. Игорь Зарембо
14 января. Interfax-Russia.ru - Количество россиян, считающих длительные новогодние и рождественские праздники неудачной идеей, с 2008 года увеличилось более чем в два раза, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Социологическое исследование показало, что в настоящее время против длинных новогодних выгодных выступают 33% россиян, хотя 12 лет назад такую позицию занимали только 15%.

Согласно опросу, наибольшая доля противников длительных новогодних праздников приходится на респондентов в возрасте от 60 лет и старше (47%), а также на россиян, оценивающих свое материальное положение как "плохое" (46%).

Между тем половина россиян (51%) считает, что идея длительных новогодних и рождественских праздников весьма удачна. Чаще всего это мнение разделяет молодежь в возрасте 18-24 лет (75%).

По данным ВЦИОМ, за длительные выходные выступают почти две трети сограждан (63%), оценивающих свое материальное положение как очень хорошее или хорошее.

"Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодежи длительные новогодние каникулы - это уже традиция, данность. И, для того, чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения", - комментирует данные опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 12 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.01.20 16:17
Электробусы в Москве впервые вышли на ночной маршрут
.
  14.01.20 15:50
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
.
  14.01.20 15:38
В Москве в 2020 году планируется сдать 65 домов реновации
.
  14.01.20 14:57
Кудрин: СП будет наращивать взаимодействие с Госдумой и Советом Федерации
.
  14.01.20 14:34
На столичных водоемах организуют 37 мест для крещенских купаний
.
  14.01.20 14:14
Столичный общественный транспорт в новогодние праздники перевез 82 млн пассажиров
.
  14.01.20 12:50
Москвичи получили доступ к своим электронным медицинским картам
.
  14.01.20 12:09
Музеи Московского Кремля в 2019 году посетили более 3 миллионов человек
.
  14.01.20 11:47
Всемирный день The Beatles отметят карнавалом с желтой субмариной на катке ВДНХ
.
  14.01.20 10:17
Инвесторы построят девять промышленных предприятий в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket