Кудрин: СП будет наращивать взаимодействие с Госдумой и Советом Федерации

14.01.20 14:57

© РИА Новости. Илья Питалев

14 января. Interfax-Russia.ru - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что его ведомство намерено проводить ежегодный опрос для депутатов и сенаторов с тем, что сделать работу СП с ними более тесной.

"Будем продолжать наращивать тесные, теплые взаимодействия с парламентом. В минувшем году мы провели опрос депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, и ряд высказанных предложений планово реализуем в нашей работе. В частности, предоставим более удобный доступ к нашим материалам. Такие опросы станут ежегодными, нам очень важна обратная связь от парламента", - сказал Кудрин во вторник на открытом заседании Счетной палаты, посвященном 25-летию контрольного органа.

Он добавил, что для усиления работы, анализа и рекомендаций, СП будет активнее взаимодействовать с экспертным сообществом. "Сейчас у нас воссоздан Экспертный консультативный совет при председателе Счетной палаты, а также функционирует экспертная платформа, которая позволяет инспекторам искать необходимых им для работы экспертов. Привлечение экспертов к планированию работы и проведению аналитических мероприятий уже стало более интенсивным, мы будем продолжать двигаться по этому пути", - пообещал глава контрольного ведомства.

Кудрин отметил, что в соответствии со Стратегией СП, парламент, правительство, а также все граждане России в лице Счетной палаты имеют "доброжелательного помощника и конструктивного партнера".

"Аудитору, как и врачу, свойственно обращать внимание не только на достижения, но и на недостатки. Никто не любит ходить к врачам, но это нужно. Замечания Счётной палаты, даже критические, - это польза всему государственному организму и, в конечном счёте, это работа на благо каждого гражданина", - заключил Кудрин.

Счетная палата является высшим постоянно действующим органом государственного контроля (аудита) РФ, действующим на основе федерального закона, который вступил в силу 14 января 1995 года. В своей деятельности она руководствуется федеральным законодательством, выполняет поручения Совета Федерации и Госдумы.