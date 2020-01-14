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14.01.20 15:34
Роспотребнадзор: "снюс" больше не завозится в Россию из-за границы
"Роспотребнадзором совместно с ФТС России принят комплекс мер по недопущению ввоза никотинсодержащей продукции через государственную границу. Фактов ввоза с 24 декабря 2019 года не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства во вторник.
Отмечается, что среди изъятого "снюса" 90,5% единиц продукции - импортного производства.
Роспотребнадзор сообщил, что на территории России производство запрещенных смесей с никотином также закрывается.
Ведомство составило список российских производителей "снюса", указанных на упаковке с товаром, в него вошли 23 юрлица и 24 индивидуальных предпринимателя, говорится в сообщении. Деятельность пяти производств уже приостановлена - это Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Тюмень и Ставрополь, - однако в большинстве случаев производитель, указанный на упаковке со "снюсом", в действительности не существует: по 14 таким адресам производство не найдено, остальные производства пытаются найти. Индивидуальные предприниматели из списка, отмечают в Роспотребнадзоре, заявляют проверяющим, что к производству "снюса" не имеют отношения.
"Материалы переданы в следственные органы", - подчеркивают в пресс-службе.
Премьер Дмитрий Медведев 24 декабря потребовал прекратить торговлю "снюсом" в России - такое название закрепилось за пищевой продукцией вроде леденцов, карамели и жевательной резинки с добавлением никотина, популярность которой у подростков вызвала опасения властей. По всей России начались проверки, которые проводит Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами.
Если в первые дни мероприятий нарушения находили в каждом двадцатом проверенном объекте, то теперь это уже каждая семидесятая торговая точка, отмечают в Роспотребнадзоре. Количество выявляемого "снюса" в обороте также снижается: в первые дни выявлялось до 750 тыс. единиц пищевой продукции с никотином, 11 января это лишь чуть больше 1 тыс. единиц, добавили в ведомстве. Закрываются также сайты в интернете, через которые продавался "снюс": по последним данным Роспотребнадзора, прекратили работу более 75 онлайн-магазинов.
Несмотря на то, что продажа насвая и сосательного табака (настоящего снюса) в России запрещена по закону, недобросовестные продавцы начали продавать новую продукцию с никотином - аналог снюса. В этих аналогах табак заменен на никотин, а форма похожа на пищевую продукцию. Однако эксперты и юристы пришли к выводу, что продавать такие товары незаконно - по техрегламенту Таможенного союза, пищевая продукция должна иметь сертификат безопасности, а законно получить такой сертификат на "снюс" невозможно, разъясняли в Роспотребнадзоре.
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