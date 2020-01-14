Госдолг Тульской области в 2019г снизился на 11%

14.01.20 15:47

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

14 января. Interfax-Russia.ru - Объем государственного долга Тульской области на 1 января 2020 года составил 15 млрд 953,8 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в областном министерстве финансов.

Госдолг на 1 января 2019 года составлял 17 млрд 940,1 млн рублей. Таким образом, сумма госдолга за год снизилась на 11,07%.

Из общей суммы госдолга за прошедший год кредиты, полученные от других уровней бюджета, снизились на 5,26% - до 8 млрд 753,8 млн рублей (54,87% в структуре госдолга).

В то же время кредиты, полученные от кредитных организаций, составили 7,2 млрд рублей, за прошедший год их объем не изменился (доля в структуре госдолга - 45,13%).

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Тульской области на 2019 год после внесенных в ноябре поправок были утверждены в объеме 82,2 млрд рублей, расходы - 85,3 млрд рублей, дефицит - 3,1 млрд рублей, или 3,63% от расходов.

Бюджет региона на 2020 год принят с дефицитом 5,65 млрд рублей, или 6,25% от расходов. Доходы региональной казны утверждены в размере 84,8 млрд рублей, расходы - 90,45 млрд рублей.