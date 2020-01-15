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15.01.20 13:44

Путин: российские судьи не должны иметь иностранного гражданства

© РИА Новости. Алексей Даничев
15 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет руководству правительства РФ, Федерального Собрания, субъектов федерации, министрам и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

"Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства", - сказал Путин в Послании Федеральному Собранию.

По словам президента, "смысл, миссия государственной службы - именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".

Также глава государства считает нужным закрепить в Конституции РФ право Совета Федерации предлагать президенту отрешать от должности судей КС и ВС РФ.

"Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента РФ отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи", - сказал Путин.

Он отметил при этом, что данное предложение "делается, исходя из сложившейся практики: этого явно сегодня не хватает". "Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, принцип их подчинения только Конституции и федеральному законодательству", - подчеркнул глава государства.

Президент также предложил наделить Конституционный суд РФ правом проверять на соответствие Конституции принятые законопроекты до их подписания главой государства.

"Для повышения качественного отечественного законодательства, для надежной защиты интересов граждан предлагаю усилить роль Конституционного суда, а именно наделить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным собранием, до их подписания главой государства", - сказал Путин в Послании Федеральному собранию.

Кроме того, считает он, следовало бы "подумать и о распространении полномочий Конституционного суда оценивать на соответствие Конституции не только законы, но и иные нормативно-правовые акты органов государственной власти как федерального, так и регионального уровней".

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