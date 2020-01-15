Тульские власти определили 50 самых востребованных в регионе профессий

15.01.20 15:20

© РИА Новости. Игорь Маслов

15 января. Interfax-Russia.ru - Правительство Тульской области утвердило региональный список наиболее востребованных профессий на рынке труда с учетом реализации новых инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба облправительства.

"Для подготовки кадров в регионе введены новые образовательные стандарты среднего профессионального образования, которые обеспечивают подготовку студентов по 50 новым перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50), внедрен демонстрационный экзамен, развивается институт наставничества и практики дуального обучения, активно используется методика движения ВорлдСкиллс", - говорится в сообщении.

По словам министра образования Алевтины Шевелевой, в регионе 30 профессиональных образовательных учреждений, в которых ведется обучение более чем по 290 профессиональным образовательных программам. Прием начнется с 1 июня 2020 года.

"Заказ сформирован на 6435 бюджетных мест. Отраслевая структура полностью учитывает потребность рынка труда, в первую очередь в подготовке специалистов для промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ, сельского и лесного хозяйства", - отметила министр.

Кроме того, предусмотрено 285 мест для обучения инвалидов.

В настоящее время региональный заказ на подготовку кадров формируется в информационной системе с учетом кадровой потребности как предприятий, так и инвестиционных проектов региона. Прогноз формируется на срок не менее семи лет.

Уровень безработицы в регионе составляет 0,44% к числу занятых в экономике.