Бюджет Тульской области после послания президента РФ будет скорректирован

16.01.20 09:52

Фото пресс-службы правительства Тульской области

16 января. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области внесут изменения в региональный бюджет для реализации задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил председателю регионального правительства Валерию Шерину актуализировать план работы и подготовить предложения по корректировке бюджета области с учетом задач, обозначенных президентом", - говорится в сообщении.

Дюмин отметил, что областные власти должны максимально быстро включиться в выполнение поставленных главой государства задач и не сбавлять темп, несмотря на перестановки в федеральном правительстве.

Ранее, комментируя послание президента РФ, Дюмин отметил, что власти Тульской области в своей работе особое внимание уделяют вопросам улучшения демографической ситуации, поддержки семей с детьми, развития образования и системы здравоохранения.

Принятый на 2020 год бюджет Тульской области носит социальную направленность - около 70% от общего объема расходов будет направлено на здравоохранение, образование, социальную защиту.