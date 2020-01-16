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16.01.20 09:52
Бюджет Тульской области после послания президента РФ будет скорректирован
"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил председателю регионального правительства Валерию Шерину актуализировать план работы и подготовить предложения по корректировке бюджета области с учетом задач, обозначенных президентом", - говорится в сообщении.
Дюмин отметил, что областные власти должны максимально быстро включиться в выполнение поставленных главой государства задач и не сбавлять темп, несмотря на перестановки в федеральном правительстве.
Ранее, комментируя послание президента РФ, Дюмин отметил, что власти Тульской области в своей работе особое внимание уделяют вопросам улучшения демографической ситуации, поддержки семей с детьми, развития образования и системы здравоохранения.
Принятый на 2020 год бюджет Тульской области носит социальную направленность - около 70% от общего объема расходов будет направлено на здравоохранение, образование, социальную защиту.
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