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16.01.20 11:19

Потенциальный премьер-министр РФ Мишустин намерен изменить состав правительства

© РИА Новости. Илья Питалев
16 января. Interfax-Russia.ru - Заседание фракции "Единой России" в четверг прошло без обсуждения фамилий министров в новом составе правительства, сообщил "Интерфаксу" депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Я вам передаю слова Мишустина дословно: изменения будут. Но какие, он не уточнил", - сказал Водолацкий.

На заседании фракции в четверг кандидатура Михаила Мишустина на пост премьера была поддержана единогласно.

В свою очередь депутат думской фракции "Единая Россия" Николай Валуев сообщил, что состав нового кабинета министров не обсуждался на консультационной встрече Мишустина с партией "Единая Россия".

"Состав правительства не обсуждался. Пока рано об этом говорить", - сказал Валуев журналистам.

По словам самого Мишустина, он готов к дальнейшей работе в правительстве. На новой работе он намерен "серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и конечно, самые современные информационные технологии превносить".

Короткое видео с выступления кандидата в премьеры опубликовала в четверг в телеграмм канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Мишустин также хотел бы избавиться от барьеров для бизнеса.

"Самое важное снять ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса. Во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом. Это важнейший из вопросов, который я буду сразу с первых дней рассматривать", - сказал Мишустин.

В то же время он, по словам советника фракции КПРФ Сергея Обухова, присутствовавшего на встрече Мишустина с фракцией, не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц.

"Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через 2 года ввести адресную помощь", - написал Обухов в своём телеграм-канале в четверг.

По его словам, Мишустин "хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации".

Ситуацию со здравоохранением Мишустин "назвал грустной, но обещал "заниматься", отметил Обухов.

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