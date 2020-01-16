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16.01.20 11:12

Врио главы Чехова стала Ольга Карпова

Фото с сайта администрации Чехова
16 января. Interfax-Russia.ru - Совет депутатов городского округа Чехов освободил от должности временного исполняющего обязанности главы муниципалитета Ольгу Карпову.

Соответствующее решение местного парламента опубликовано на сайте окружной администрации.

"Совет депутатов городского округа Чехов решил: освободить от временного исполнения полномочий главы городского округа (...) Карпову Ольгу Сергеевну", - говорится в сообщении.

Депутаты назначили врио главы Чехова Григория Артамонова, который ранее работал заместителем главы администрации городского округа.

Карпова стала врио после того, как предыдущий глава Чехова Мария Кононова подала заявление об отставке. Кононова была задержана по обвинению в махинациях с государственной недвижимостью.

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