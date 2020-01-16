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16.01.20 11:41
Акции Яндекса взлетели на 4% после заявления Мишустина о поддержке компании
На "Московской бирже" акции "Яндекса" к 11:10 МСК выросли до 2809,2 рубля (+4,4%) при объеме торгов 0,843 млрд рублей; максимум сделок составил 2869,2 рубля за штуку.
Советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов, присутствующий на встрече Мишустина с фракцией, сообщил, что Мишустин пообещал поддержать "Яндекс".
"Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал Обухов в своем телеграм-канале в четверг.
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