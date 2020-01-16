Акции Яндекса взлетели на 4% после заявления Мишустина о поддержке компании

16.01.20 11:41

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 января. Interfax-Russia.ru - Акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.

На "Московской бирже" акции "Яндекса" к 11:10 МСК выросли до 2809,2 рубля (+4,4%) при объеме торгов 0,843 млрд рублей; максимум сделок составил 2869,2 рубля за штуку.

Советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов, присутствующий на встрече Мишустина с фракцией, сообщил, что Мишустин пообещал поддержать "Яндекс".

"Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал Обухов в своем телеграм-канале в четверг.