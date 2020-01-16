В долгострое ЖК "Царицыно" зарегистрировали первую квартиру

16.01.20 11:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 января. Interfax-Russia.ru - Право собственности на первую квартиру зарегистрировали в одном из корпусов проблемного ЖК "Царицыно" на юге Москвы, сообщили в четверг в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"Проведена государственная регистрация права собственности участника долевого строительства на первую квартиру в доме, расположенном в жилом комплексе "Царицыно" по адресу: ул. 6-я Радиальная, дом 3, корпус 7", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время идет регистрация прав собственности дольщиков на все остальные квартиры в жилом одиннадцатиэтажном доме. Новостройка состоит из четырех секций, в которых расположено 160 квартир. В доме также имеется подземный паркинг на 223 машины.

Дом был поставлен на кадастровый учет в декабре 2019 года.

Строительство ЖК "Царицыно" по адресу ул. 6-я Радиальная, вл. 7 началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Прежний застройщик должен был сдать жилой комплекс в эксплуатацию в 2012 году, но не исполнил обязательства перед гражданами.

В рамках первой очереди в период с 2013 по 2016 годы было введено восемь корпусов из 15. После этого ввод корпусов в ЖК "Царицыно" не осуществлялся до ноября 2019 года. Достройка всех жилых корпусов "Царицыно" ведется за счет бюджетных средств силами городского застройщика.