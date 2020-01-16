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16.01.20 16:33
SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу Домодедово, пострадавших нет
"Пострадавших в результате инцидента нет", - уточнил собеседник.
Комментарием "ИрАэро" "Интерфакс" пока не располагает.
В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили информацию о посадке самолета на недействующую ВПП, уточнив, что она произошла в 14:17 мск. "Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет", - добавили в "Домодедово".
Транспортные прокуроры начали проверку в связи с происшествием в "Домодедово". "Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Домодедово. Проверка поручена Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Екатерина Короткова в четверг.
По ее данным, экипаж самолета SSJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" произвел посадку на строящуюся ВПП-32. Сабетта (ЯНАО) - Домодедово.
По предварительным данным, воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет, отметила Короткова.
По ее словам, "причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой. Кроме того, информация о данном происшествии направлена надзирающему за деятельностью авиакомпании Иркутскому транспортному прокурору, сказала Короткова.
В МЧС также подтвердили посадку пассажирского самолета на неэксплуатируемую взлетно-посадочную полосу в "Домодедово". "Самолет "Сухой-Суперджет" совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в "Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
МЧС также сообщили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, самолет повреждений не получил.
В "Домодедово" работают две полосы, с 2014 года там также строится третья ВПП, которая должна заменить одну из двух старых.
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