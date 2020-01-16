Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

16.01.20 16:28

© РИА Новости. Илья Питалев

16 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

В среду, 15 января, после оглашения Послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ. Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.

Согласно статье 111 Конституции РФ предложение по кандидатуре председателя правительства должно быть внесено президентом в Госдуму не позднее двухнедельного срока после отставки кабинета. В случае получения согласия Госдумы президент подписывает указ о назначении главы правительства.

В свою очередь согласно статье 112 Конституции председатель правительства "не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти". "Председатель правительства РФ предлагает президенту кандидатуры на должность заместителей председателя правительства и федеральных министров", - отмечается в п.2 ст.112 Конституции.