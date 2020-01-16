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16.01.20 17:48

Путин требует, чтобы поправки в Конституцию РФ не затронули ее первую и вторую главы

© РИА Новости. Алексей Никольский
16 января. Interfax-Russia.ru - Готовящиеся поправки в Конституцию РФ ни при каких обстоятельствах не должны затронуть первую и вторую главы Конституции, все социальные права граждан должны быть сохранены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ни первая, ни вторая глава Конституции не должны быть затронуты, мы просто добавляем. Я, например, сказал об индексации пенсий, которой сейчас нет в Конституции", - отметил Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Как подчеркнул президент, "если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсию, она никак не нарушит стройность второй главы, но зафиксирует необходимость это делать". "К сожалению, государство это не всегда исполняло раньше, а я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми", - заявил Путин.

Путин выразил уверенность, что "вряд ли кто-нибудь рискнет нарушить Конституцию".

Он объяснил этим и предложение внести в Конституцию положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. "В Конституции будет записано - обязано будет это делать правительство на десятилетия вперед. Это чрезвычайно важная вещь. Конечно, этого недостаточно, и такой уровень слишком маленький, но это должно быть гарантировано. Прожиточный минимум будет подниматься, и МРОТ обязано будет правительство под него подтаскивать", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что "это не затрагивает главы второй и никак не нарушает стройности Конституции".

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