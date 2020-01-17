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17.01.20 08:57
Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
"Температура воздуха в течение дня держалась около 3 градусов, а в 22:00 поднялась до отметки 3,2 градуса тепла. Прежний рекорд тепла 16 января зафиксирован в 1925 году - плюс 3,1 градуса", - сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.
По данным синоптиков, с начала 2020 года средняя температура в Москве на 8,7 градуса превышает норму, а с начала календарной зимы - на 7,4 градуса.
Ранее сообщалось, что аномальная теплая погода в декабре установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).
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