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17.01.20 10:23
Московские музеи в новогодние каникулы бесплатно посетили 1,2 миллиона человек
"Больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царицыно" - в музее и на его парковой территории побывало более 400 тысяч человек. Второе место по популярности заняло "Коломенское" (более 300 тысяч посетителей), а третье - "Мультимедиа-арт-музей" (122 тысячи посетителей)", - говорится в сообщении.
За пять дней 1,2 миллиона человек посетили 83 музея, которые работали бесплатно 2, 3, 4, 5 и 8 января, отмечается в сообщении. В число площадок, на которых побывали больше всего гостей, также вошли Дарвиновский музей, музей-усадьба "Кусково", Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама "Бородинская битва".
"Активность москвичей в этом году - самая высокая за все время. Предыдущий рекорд акции - 1,1 миллиона человек. Причем гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах. Их музеи подготовили больше 300", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
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