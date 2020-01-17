Московские музеи в новогодние каникулы бесплатно посетили 1,2 миллиона человек

17.01.20 10:23

Фото с официального сайта мэра Москвы

17 января. Interfax-Russia.ru - Музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское" приняли более 700 тысяч посетителей за первую неделю года, сообщает сайт мэра Москвы в пятницу.

"Больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царицыно" - в музее и на его парковой территории побывало более 400 тысяч человек. Второе место по популярности заняло "Коломенское" (более 300 тысяч посетителей), а третье - "Мультимедиа-арт-музей" (122 тысячи посетителей)", - говорится в сообщении.

За пять дней 1,2 миллиона человек посетили 83 музея, которые работали бесплатно 2, 3, 4, 5 и 8 января, отмечается в сообщении. В число площадок, на которых побывали больше всего гостей, также вошли Дарвиновский музей, музей-усадьба "Кусково", Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама "Бородинская битва".

"Активность москвичей в этом году - самая высокая за все время. Предыдущий рекорд акции - 1,1 миллиона человек. Причем гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах. Их музеи подготовили больше 300", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.